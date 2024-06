Ocon woest op Alpine: "Totale nonsens"

Esteban Ocon kende een frustrerende race in Canada. De Franse Alpine-coureur werd tiende, maar hij kreeg wel te maken met teamorders. Ocon reageerde furieus, en na afloop werd wel duidelijk dat het rommelt binnen het team van Alpine. Ocon was niet tevreden.

Ocon kwam in Montreal als tiende over de streep, één plekje achter zijn teamgenoot Pierre Gasly. In de slotfase kreeg Ocon de opdracht om Gasly erlangs te laten in de jacht op Daniel Ricciardo. Ocon, die na dit seizoen vertrekt bij Alpine, reageerde woedend over de boordradio. Hij gehoorzaamde, maar dat was eerder omdat hij de teamgame wilde spelen. De frustratie was in ieder geval groot.

Over de boordradio liet Ocon weten dat hij geen commentaar wilde geven omdat hij 'te aardig' is. Na afloop sprak hij zich op felle toon uit bij Sky Sports: "Ik ben blij voor het team en ik ben ook blij dat we punten hebben gescoord met beide auto's, maar de volgorde had andersom moeten zijn. Ik heb de instructie gekregen om Pierre erlangs te laten, met nog twee ronden te gaan. Hij moest Daniel pakken, die iets te snel voor ons was. De opdracht was echt totale nonsens, maar ik heb mijn rol als teamspeler ingevuld. Ik heb altijd de instructies gerespecteerd, dat is altijd zo geweest. Ik heb niets anders gedaan in mijn loopbaan. Ik heb mijn ding gedaan, en het team niet en dat is treurig."