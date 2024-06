Horner supertrots op 'uitmuntende' Verstappen

Na drie zware races liet Max Verstappen in Canada weer zien wat hij in zijn mars heeft. Hij hield zijn hoofd koel in de spectaculaire race, en hij kwam als winnaar over de streep. Red Bull-teambaas Christian Horner was tevreden en hij stelde dat Verstappen uitmuntend reed.

Verstappen startte de race op de tweede plaats, en hij kon George Russell in eerste instantie niet voorbij komen. Na de pitstops en de Safety Cars kwam Verstappen aan de leiding te liggen. Deze plek wist hij ook in de spannende slotfase vast te houden. Na afloop waren er eigenlijk alleen maar lachende gezichten, want de race was voor zowel de teams, de coureurs als de fans enorm vermakelijk.

Uitmuntend

Red Bull-teambaas Christian Horner was enorm trots op het resultaat van Verstappen. De Brit sprak zich na afloop lachend uit voor de camera van Viaplay: "In zo'n race kan er zoveel mis gaan. Eerst was het nat, daarna werd het weer droog, en toen begon het weer te regenen en daarna droogde het weer op. Max deed het uitmuntend! Hij werkte in harmonie met het team, en de mannen op de pitmuur maakten ook de juiste keuzes op het juiste moment. We hadden de juiste banden op het juiste moment."

Monaco

Voor Horner voelde het ook een beetje als sportieve wraak. Twee weken geleden liep alles immers nog in de soep in de Grand Prix van Monaco: "Dit was een prachtige race om te winnen, vooral na die teleurstelling in Monaco twee weken geleden. We hebben wat stappen weten te zetten sinds Monaco. Je kon aan het einde van de race onze snelheid zin, doordat Verstappen na de Safety Car een gat kon trekken. Dat is veelbelovend, maar we hebben nog steeds werk te doen. We hebben nu zes van de negen races gewonnen, maar het voelt alsof de concurrentie niet ver achter ons staat."