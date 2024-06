Verstappen genoot: "Dit was zeker niet makkelijk"

Max Verstappen won gisteren de spectaculaire Canadese Grand Prix. In de wisselende omstandigheden hield hij het hoofd koel, en timede Red Bull alle pitstops goed. Verstappen had ervan genoten en hij wist precies welke elementen belangrijk waren in deze moeilijke wedstrijd.

Het publiek zat twee uur lang op het puntje van hun stoel. Vlak voor de start van de race begon het weer te regenen, waardoor er flink wat water op de baan lag. Het begon echter al snel op te drogen, en dat betekende dat er slimme strategische keuzes moesten worden gemaakt. Verstappen hield het hoofd koel en wist Lando Norris en George Russell te verslaan na een paar spannende duels.

Genieten

Verstappen had ook genoten van de race. Hij wist zijn RB20 onder controle te houden, en na afloop werd hij door Viaplay gevraagd of hij het naar zijn zin had gehad: "Absoluut! Het was zeker niet makkelijk, en het was heel erg makkelijk om een foutje te maken, toen die inters een beetje eraan gingen, want toen werd het bijna een slick. Zodra je maar een klein beetje op het natte gedeelte van de baan kwam, gleed je er meteen vanaf."

Factoren

Verstappen zag dat het alle kanten op ging tijdens de race. Hij hield zijn hoofd koel, en aan de pitmuur bij Red Bull handelde men alles goed af. Verstappen wijst de belangrijkste factoren aan: "Constant zijn, zonder te veel fouten te maken, en goede communicatie met het team, om op de juiste momenten de pitstops te maken. Die Safety Car werkte natuurlijk nadelig ten opzichte van Lando, maar dat mag dan ook wel een keer. In Miami werkte het tegen ons, dus het staat nu 1-1!"