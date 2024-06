Hamilton fakkelt zichzelf af: "Eén van mijn slechtste races ooit"

De Canadese Grand Prix was een enorm spektakelstuk. Er gebeurde genoeg op het Circuit Gilles Villeneuve. Er waren veel winnaars en verliezers, en Lewis Hamilton rekent zichzelf tot die laatste groep. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kraakt zichzelf volledig af.

Hamilton kon in Canada aansluiting vinden bij de kopgroep. Hij ging op jacht naar Max Verstappen, Lando Norris, George Russell en Oscar Piastri. Maar Hamilton kon niet echt de aansluiting vinden, in de slotfase kon hij alleen Piastri passeren. De zege was nooit een reële optie voor Hamilton, en dat deed pijn. De zevenvoudig wereldkampioen werd vierde, maar natuurlijk had hij het liefst beter gepresteerd.

Slecht

Hamilton was na afloop enorm teleurgesteld. De zevenvoudig wereldkampioen vond dat hij het beter had moeten doen, en bij Sky Sports kraakt hij zichzelf af: "Ik voel me niet heel anders dan na de kwalificatie. Ik heb het hele raceweekend gewoon echt vrij slecht gepresteerd. In de kwalificatie speelden er zeker ook nog andere zaken mee, maar uiteindelijk lag het allemaal vooral aan mezelf vandaag."

Verpest

Hamilton bedankte na afloop de mensen op de fabriek. Hij wilde zichzelf geen enkel compliment geven, want hij vond dat hij alles had verpest. Hij was niet blij met zijn vierde plaats en hij liet dat dan ook heel erg duidelijk weten: "De Grand Prix zelf was één van de slechtste races die ik ooit heb gereden. Ik maakte gewoon heel erg veel fouten. Als ik me beter had gekwalificeerd, dan had ik in een betere positie gezeten, maar het is wat het is."