Viertal coureurs voor opvallende vergrijpen naar stewards

De Canadese Grand Prix was een enorm spektakelstuk. Er gebeurde heel erg veel op de baan, en dat zorgt er ook voor dat er nog veel zal worden onderzocht. De stewards krijgen een drukke avond, want ze moeten meerdere zaken gaan onderzoeken. Onder meer Sergio Perez moet zich melden.

Perez moet zich melden voor een moment vlak na zijn crash. Hij reed namelijk met een loshangende achtervleugel terug naar de pitbox, en dit was mogelijk te gevaarlijk. Red Bull en Perez zullen zich hiervoor moeten verantwoorden. Ook Oscar Piastri en George Russell moeten zich melden voor hun moment in de slotfase van de race. De twee raakten elkaar en Russell ging wijd. Ook Yuki Tsunoda moet zich melden, hij heeft namelijk een opvallende regel gebroken. Hij was te laat voor het volkslied voorafgaand de race, en dat mag niet.