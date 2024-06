Verstappen verwacht interessante race: "Alles kan gebeuren"

Max Verstappen gaat vandaag vanaf de tweede plaats op jacht naar de zege in Canada. Hij had op een beter weekend gehoopt, maar hij kan leven met de huidige situatie. Hij voorspelt een interessante race, en daarbij kijkt hij ook naar de mogelijke regen die gaat vallen.

Het is de hele dag al wisselvallig in Montreal. Het regent veel, maar de baan kan ook heel erg snel opdrogen zodra de zon zijn gezicht laat zien. Verstappen kende een lastig weekend, maar in de kwalificatie van gisteren was hij weer in vorm. Hij reed precies dezelfde tijd als polesitter George Russell, maar hij zal als tweede moeten starten. Er liggen echter genoeg kansen, en de regen kan ook een rol gaan spelen.

De regen zorgde voor chaos tijdens de races in het voorprogramma op het Circuit Gilles Villeneuve. Tijdens de start van de gebruikelijke drivers parade was het echter droog, maar na een kwartiertje begon het te spetteren. Verstappen bekeek de situatie vanaf de truck: "Het is tot nu toe een tricky weekend, maar we starten nog steeds op de eerste startrij. Alles is mogelijk en de regen zal ook snel arriveren. Dus ik denk dat het een interessante race gaat worden. Eerlijk gezegd denk ik dat alles kan gebeuren, maar we moeten afwachten om te zien hoeveel regenen we gaan krijgen."