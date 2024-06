Marko kraakt Perez: "Het ligt niet aan de auto"

Het team van Red Bull Racing kende in Canada een kwalificatie met twee gezichten. Max Verstappen kwalificeerde zich als tweede, terwijl Sergio Perez niet veel verder kwam dan de zestiende plaats. Helmut Marko kent geen genade voor de Mexicaanse coureur.

Perez reisde af naar Montreal met een geweldig gevoel. Hij had eerder deze week zijn contract bij Red Bull Racing met twee jaar verlengd, en hij hoopte goed voor de dag te kunnen komen in Canada. In de kwalificatie ging er van alles mis, en kwam hij niet verder dan de zestiende tijd. Hij viel hierdoor af in Q1 en dat was een fikse teleurstelling. Perez sprak zelf van een 'complete ramp'.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is ook teleurgesteld in het resultaat van Perez. Hij is er op zijn zachtst gezegd niet zo blij mee. In gesprek met zijn landgenoten van Servus TV is Marko nogal kritisch op Perez: "Het ligt in ieder geval niet aan de auto, dat zie je aan Max. Ik denk eerder dat het iets psychologisch is. Zijn uitschakeling was nipt, als de omstandigheden veranderen heeft hij het moeilijker. Maar dat is nu al de derde keer dat het zo gaat, en dat is dus nogal pijnlijk."