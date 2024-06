Verstappen ontloopt straf en start gewoon als tweede

Max Verstappen mag de Grand Prix van Canada gewoon vanaf de tweede plaats starten. De Nederlander moest zich bij de stewards melden, omdat hij mogelijk niet had voldaan aan de instructies van de wedstrijdleiding. De stewards concludeerden dat dit niet het geval was.

Verstappen had zich mogelijk schuldig gemaakt aan een overtreding in de pitlane. Hij zou mogelijk niet op de correcte wijze aan hebben gesloten in de rij auto's. De stewards hebben de beelden bekeken en ze stellen dat Verstappen niets verkeerd heeft gedaan. Volgens de stewards had Verstappen namelijk de lijn van de fastlane niet overschreden, en was er dus niet veel aan de hand. Hij betrad de fastlane op de correcte wijze, en hij krijgt dan ook geen straf.