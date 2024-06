Verstappen toch happy: "Resultaat gemaximaliseerd"

Max Verstappen kon de pole position proeven in Montreal. Hij reed precies dezelfde tijd als polesitter George Russell, maar hij was net iets later. Hierdoor ging de pole naar Russell, en daar had Verstappen geen problemen mee. De Nederlander stelt dat Red Bull het resultaat heeft gemaximaliseerd.

Verstappen kende een frustrerende start van het weekend. In de vrije trainingen had hij last van de regen en problemen. Hierdoor wist niemand echt hoe snel de RB20 precies was op het Circuit Gilles Villeneuve. In de kwalificatie liet Verstappen weer eens zien wat hij waard is. Hij ging de strijd aan met de verrassend snelle Mercedessen, en dat resulteerde dus uiteindelijk in de gedeelde snelste tijd.

Het feit dat Verstappen alsnog van de tweede plaats moet gaan starten, maakt hem helemaal niets uit. De Nederlander reageerde redelijk opgetogen tegenover Viaplay: "Het komt niet heel vaak voor, maar het is wat het is. Ik hoorde meteen op de radio dat het verschil 0,000 seconden was, maar ik was op zich gewoon blij met die tweede plek. Als je kijkt naar Q2, toen reden ze al een 1:11.7, dan hadden we dat gewoon nooit gehaald. Ze waren simpelweg sneller en in Q3 hebben we er het meeste uitgehaald. We hebben een paar dingetjes geprobeerd om meer grip te creëren. We hebben het resultaat gemaximaliseerd zou ik zeggen."