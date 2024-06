Perez in zak en as: "Dit is een complete ramp"

De kwalificatie in Canada kende een aantal grote winnaars, maar zeker ook een aantal grote verliezers. De grootste verliezer was Sergio Perez, hij viel af in het eerste kwalificatiegedeelte. Na afloop sprak een zichtbaar balende Perez van een 'complete ramp'.

Sergio Perez verlengde eerder deze week zijn contract bij Red Bull Racing, en dat zorgde voor het nodige zelfvertrouwen. Maar dat zelfvertrouwen verdween nog sneller dan de regenwolken in Canada. Perez kende een miserabele sessie en dat resulteerde in de zestiende tijd. Voor het tweede raceweekend op rij viel hij af in Q1, en dat deed hem en zijn team Red Bull dan ook veel pijn.

Ramp

Na afloop van zijn korte kwalificatie meldde Perez zich bij de pers om zijn sessie te bespreken. De Mexicaan was teleurgesteld en dat stak hij niet onder stoelen of banken toen hij sprak met Sky Sports: "Het belangrijkste was het op temperatuur krijgen van de achterbanden. Dat was voor mij heel erg lastig, en daar betalen we nu de prijs voor. Ik had gewoon geen grip, en ik gleed veel te veel rond. Onze kwalificatie was dan ook een complete ramp."

Kerbstones

Red Bull had het eerder lastig met de kerbstones en de hobbels. Volgens Perez was dat in de Canadese kwalificatie niet het grootste probleem: "Ik denk dat het meer met de banden te maken had, dan met de kerbstones. In deze omstandigheden slaagden we er op de een of andere manier niet in om de achterbanden aan de praat te krijgen. Ik kon helemaal niet op die banden leunen, en ik had ook geen zelfvertrouwen bij het rijden om te pushen."