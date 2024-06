Norris in zijn sas met P3: "Heb zin in morgen!"

De kwalificatie in Canada was ongekend spannend. De verschillen waren enorm klein, en veel coureurs maakten kans op de pole position. George Russell en Max Verstappen noteerden dezelfde tijd, en Lando Norris kwam ook heel dichtbij. De McLaren-coureur kan wel leven met de derde tijd.

Norris reed een goede kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. De Britse McLaren-coureur liet geen steekje vallen, maar hij kwam net te kort voor de pole. George Russell en Max Verstappen waren net iets sneller, en ze hadden zelfs dezelfde tijd genoteerd. Norris kon daar niet aan tippen, maar dat maakte hem eigenlijk helemaal niet uit. De derde tijd was voor hem ook goed.

Na afloop deelde hij een paar complimenten uit aan Verstappen en Russell. Met een grote grijns op zijn gezicht meldde hij zich daarna bij interviewer van dienst Jolyon Palmer: "Ik ben heel erg blij. Ik wil ten eerste gewoon meneer Russell feliciteren! Hij is al het hele weekend snel, dus ik deel mijn felicitaties met hem en Mercedes. Maar ik ben gewoon heel erg blij met de derde tijd. Als de verschillen zo klein zijn vraag je je altijd af of je er meer uit had kunnen halen. Maar de derde plaats is goed voor ons. Ik ben blij en ik heb zin in morgen!"