Officieel: VCARB bevestigt Tsunoda voor 2025

Het is voor weinig mensen een verrassing, maar Yuki Tsunoda heeft zijn contract bij Visa Cash App RB verlengd. De Japanner maakt momenteel een goede indruk in de Formule 1, en het leek er niet op dat hij ergens anders heen zou gaan. Nu is het dus officieel en rijdt Tsunoda ook in 2025 voor het team.

Red Bull-adviseur Helmut Marko praatte eerder deze week zijn mond al voorbij. De Oostenrijker stelde dat Tsunoda bij de Red Bull-familie zou blijven, al had de Japanner op dat moment zijn contract nog niet verlengd. Nu is alles echter officieel, en zal Tsunoda ook in de toekomst voor de Italiaanse zusterrenstal van Red Bull blijven rijden. Visa Cash App RB stelt dat Tsunoda ook in 2025 voor hen zal rijden, het is niet duidelijk of hij ook in 2026 voor het team zal rijden.