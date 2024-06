Brown laat nieuw tattoo zetten na zege Norris

Het team van McLaren heeft een goede start van het seizoen achter de rug. Ze vechten nu met Red Bull Racing en Ferrari, en in Miami wist Lando Norris zijn eerste race te winnen. CEO Zak Brown heeft nu een tatoeage laten zitten als herinnering aan de zege van Norris.

Vlak na de zege van Norris liet Brown al doorschemeren dat hij weer een tattoo zou gaan zetten. Hij deed hetzelfde na de zege van Daniel Ricciardo in 2021 in Italië. Samen met Norris vertrok Brown naar de tattooshop en daar liet hij de lay-out van het circuit in Miami op zijn bovenarm zetten. Norris was aanwezig bij het moment, en hij mocht de naald zelf ook eventjes in handen nemen. Het is helemaal duidelijk of Brown bij volgende zeges ook tattoos gaat laten zetten.