Dag 1 in Canada: De goede naam van Jack Doohan

In de Canadese regen werden gisteren de eerste twee vrije trainingen verreden. Op het Circuit Gilles Villeneuve konden de teams niet de gewenste programma's afwerken, maar toch was het een nuttige dag. Jack Doohan wilde zich bewijzen, maar de regen zat hem dwars.

Doohan is sinds afgelopen maandag één van de meest besproken coureurs van de paddock. Alpine maakte toen namelijk bekend dat Esteban Ocon na dit seizoen gaat vertrekken bij het team. Na de gebeurtenissen in Monaco stond hij enorm onder druk, maar teambaas Bruno Famin ontkende dat dit iets te maken had met de beslissing om uit elkaar te gaan. Hij ontkende ook dat hij had overwogen om Ocon te schorsen voor dit weekend.

Of Famin de waarheid sprak, zal niemand ooit weten. Hij ontkende echter niet alles, want hij gaf bij Sky Sports toe dat Doohan zeker een optie is voor 2025. De Australiër reist al een tijdje trouw mee naar de circuits voor Alpine, maar hij maakte vooral naam als kundige analist bij F1 TV. In Canada mocht hij de microfoon inwisselen voor een stuurtje. Alpine had namelijk besloten dat hij de eerste vrije training mocht rijden, in plaats van Ocon. Het symbolisch, maar de vraag is of we dit kunnen zien als een soort signaal van Alpine.

Goede naam

Het is geen geheim dat Doohan een goede naam heeft, een bekende ook trouwens. De Australiër is de zoon van motorheld Mick Doohan. Doohan senior is nog altijd een legende in motorsportland, en het helpt Jack ook zeker om zo'n bekend vader te hebben. Voor een sporter kan het nu eenmaal goed uitpakken om een ouder te hebben die weet hoe het sportwereldje werkt. Een werkgever zal dit ook gebruiken. Vraag dat bijvoorbeeld maar aan Jonas Wendlinger, die deze week een contract tekende bij Almere City. Ze dromen er daar nu al van om zijn vader en oud-coureur Karl Wendlinger op de tribunes van het Yanmar Stadion te zien zitten.

Concurrent

Bij Alpine zullen ze er vast niet van dromen om Mick Doohan prominent in beeld te hebben. De voormalige motorkampioen is er namelijk vrijwel altijd al. Hij reist zijn zoon overal achterna, en hij was er ook bij toen Jack een test afwerkte op Zandvoort. In de Noord-Hollandse duinen reed hij overigens wel meer rondjes dan gisteren in Canada. Door de regenval kon hij slechts drie installatierondjes rijden. Het maakt vast niet veel uit, want hij lijkt de favoriet te zijn voor het zitje voor 2025. Doohan heeft voor velen een streepje voor op bijvoorbeeld Mick Schumacher, laatstgenoemde heeft trouwens ook geen slechte racenaam.