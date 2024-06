Verstappen nuanceert zorgwekkende uitspraken Marko

Het team van Red Bull Racing heeft een lastige maand achter de rug. In Miami, Imola en Monaco werd duidelijk dat Ferrari en McLaren het gat hebben gedicht. Helmut Marko stelde dat er problemen waren met de correlatie met de simulator, maar Max Verstappen nuanceert dat.

In Monaco en Imola werd duidelijk dat Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez de kerbstones en de hobbels niet goed konden aanvallen. Dit zorgde ervoor dat ze heel erg veel tijd verloren vergeleken met de concurrentie. Red Bull-adviseur Helmut Marko maakte zich veel zorgen en hij stelde dat er geen goede correlatie was tussen de simulator in Milton Keynes en de praktijk. Het was een redelijk zorgwekkende uitspraak van de Oostenrijker.

Max Verstappen werd in Canada geconfronteerd met de opvallende uitspraken van Marko. De wereldkampioenschapsleider plaatste een kleine nuance in gesprek met de internationale media: "Misschien dat het er mee te maken heeft dat de situatie iets te gunstig werd geschetst met betrekking tot het afstellen van de auto. Maar het is nu eenmaal zo dat sommige circuits beter tot uiting komen dan andere circuits. Ik denk dat iedereen dat zal herkennen als je ze ernaar vraagt. Het is moeilijk om met de sim de spijker op de kop te slaan. Maar het is nog altijd een zeer handige tool."