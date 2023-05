Victor Martins werkt aankomende week eerste Alpine-test af

Het team van Alpine werkt aankomende week een test af op het circuit van Monza. Op maandag en dinsdag zullen een paar jonge coureurs in actie komen in de Alpine A521. Alpine heeft ervoor gekozen om de coureurs uit de Alpine Academy in te zetten tijdens de privetest in Italië.

Alpine maakte vandaag bekend dat Formule 2-coureur Victor Martins maandag zijn debuut maakt in Formule 1-materiaal. De Fransman zal de gehele maandag in actie komen, zo meldt het team op Instagram. Martins is onderdeel van de Alpine Academy en wordt gezien als een groot talent. Het is de verwachting dat Alpine-reserve Jack Doohan op dinsdag in actie komt.