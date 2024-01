Alpine-junior Martins blijft actief in Formule 2

Het team van Alpine heeft één van hun grootste talenten weer gestald in de hoogste opleidingsklasse. Vandaag is namelijk bekend gemaakt dat de Franse coureur Victor Martins ook volgend seizoen weer zal gaan rijden in de Formule 2, de verwachtingen zijn hoog.

Martins blijft rijden voor het team van ART. De Fransman debuteerde vorig jaar in de Formule 2 nadat hij een jaar eerder de titel had gewonnen in de Formule 3. In zijn debuutseizoen in de Formule 2 wist Martins één race te winnen en eindigde hij als vijfde in het kampioenschap. Deze resultaten leverde hem de prijs voor beste rookie van het seizoen op. Martins staat onder contract bij Alpine, maar hij heeft nog geen vrije training gereden voor het team.