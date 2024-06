Op donderdag trok de FIA het doek van de nieuwe reglementen voor 2026. Dit zorgde voor gemengde reacties, en Max Verstappen wil het voorlopig nog eventjes afwachten. Hij stelt wel grappend dat er misschien moet worden gekeken naar bananenschillen, zoals in Mario Kart.

Verstappen toonde zich in het verleden kritisch op de plannen voor 2026. Hij vreesde dat coureurs zouden moeten terugschakelen op de rechte stukken. Toen de regels gisteren bekend werden gemaakt, klonk Verstappen direct alweer wat positiever. Ook het feit dat de batterijen belangrijker worden in 2026, zorgt nog niet voor al te grote reacties bij de teams en de coureurs.

Terugschakelen

In Canada laat Verstappen weten dat hij ziet dat er al bepaalde zaken zijn aangepakt. In gesprek met de internationale media wijst hij naar de vrees om terug te schakelen op de rechte stukken: "Ze hebben het gebruik van de energie op de rechte stukken veranderd, dus je hoeft ,denk ik, niet meer terug te schakelen. Maar het snelheidstraject ziet er wel een beetje anders uit. Iedereen gaat het uittesten in de simulator en dan zullen we het beter begrijpen. Met actieve aerodynamica lijkt het ook vooral te gaan om het feit dat je om problemen op het rechte stuk heen werkt. Als het onder controle is, is het hetzelfde voor iedereen."

Mario Kart

Er wordt ook gekeken naar het gebruik van de batterijen. Dit kan voor volledig nieuwe strategieën gaan zorgen. Verstappen wijst grappend naar tactieken uit Mario Kart: "Misschien hebben we bananenschillen nodig! Als het goed werkt, werkt het goed. Ik vind het lastig om dat eruit te pikken, want het hangt er ook vanaf hoe goed je elkaar kan volgen op het circuit, hoe goed je elkaar kan volgen op het circuit, hoe sterk de elektrische boost is en hoe lang het opladen duurt. Dat moet ik nog beter begrijpen, net als de rest. Maar het ziet er wel iets gecompliceerder uit."