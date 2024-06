Norris wijst Ferrari als favoriet aan in Canada

Op het Circuit Gilles Villeneuve gaat het Canadese raceweekend vandaag van start met de eerste vrije trainingen. Na drie spannende races is het volledig onduidelijk welk team de grote favoriet is. Lando Norris verwacht veel spanning, en hij wijst voor nu Ferrari aan als de grote favoriet.

In Miami, Imola en Monaco werd duidelijk dat de teams van Ferrari en McLaren het gat met Red Bull Racing hebben gedicht. Max Verstappen wist nog wel te winnen in Imola, maar zijn voorsprong op Lando Norris was daar zeer klein. In Monaco kwam de Nederlandse regerend wereldkampioen amper in het stuk voor, en werd duidelijk dat Red Bull veel problemen heeft met de hobbels en kerbstones. Hoe de verhoudingen in Canada liggen, is dan ook volstrekt onduidelijk.

Favorieten

McLaren-coureur Lando Norris durfde tijdens de mediadag in Canada nog geen voorspellingen te doen. De Britse coureur wijst wel naar de razendsnelle Ferrari's in gesprek met Motorsport.com: "Het gaat wel dicht bij elkaar zitten. Het is onmogelijk om te zeggen of Ferrari, Red Bull of wij de bovenliggende partij gaan zijn. Maar ik denk dat Ferrari dankzij hun topsnelheid de favoriet is. Ik weet dat ze daar over geklaagd hebben, maar ze kunnen dat met iets minder vleugel oplossen."

Fantastisch

Norris is blij dat zijn team McLaren het momenteel zo goed doet. De Britse coureur is blij met de huidige spanning in de Formule 1: "We hebben nu tenminste kans op iets, en dat is al fantastisch. Ik denk ook dat het mooi is voor de mensen die kijken. Volgens mij is dat het mooiste van alles. De mensen thuis vragen zich nu af wie er wint, in plaats van dat ze weten dat hij weer wint. Maar dat geldt ook voor mij, voor Oscar en voor elke coureur uit de top zes. We reizen alle zes naar de weekenden af met het idee dat het wel eens ons weekend kan worden als we dat kleine verschil kunnen maken."