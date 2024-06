Ocon ontkent dat Monaco-fout invloed had op Alpine-exit

Esteban Ocon bevond zich in de afgelopen weken in het middelpunt van de aandacht. Na zijn incident met teamgenoot Pierre Gasly in Monaco maakte Alpine bekend dat Ocon na dit seizoen gaat vertrekken. Volgens de Franse coureur staan die twee zaken los van elkaar.

Ocon kreeg veel over zich heen na zijn fout in Monaco. Op het krappe stratencircuit reed hij in de eerste ronde tegen zijn teamgenoot Pierre Gasly aan. Ocon viel uit en Alpine-teambaas Bruno Famin reageerde furieus. Deze week werd bekend dat Ocons aflopende contract niet zal worden verlengd. Na dit seizoen trekt hij de deur bij Alpine achter zich dicht en gaat hij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Beslissing

Voor de buitenwacht leek het erop dat Ocons fout in Monaco directe gevolgen heeft gehad voor zijn toekomst bij Alpine. In Canada laat Ocon aan Motorsport.com weten dat hier niets van klopt: "Ik ben al maanden in gesprek met ze geweest. Alpine en Renault zij grote bedrijven en ze nemen geen beslissing op basis van slechts één race. We hebben met elkaar gesproken en we zijn gezamenlijk overeengekomen dat we na het einde van het contract een einde gaan maken aan onze samenwerking."

Hoogtepunt

Ocon heeft een lange geschiedenis met de Franse renstal die is gevestigd in Enstone. Het is dan ook een pijnlijk afscheid van Ocon, en hij deelt nogmaals zijn dankbaarheid: "Ik ben vijf jaar bij dit team in dienst geweest. We hebben mooie momenten meegemaakt, maar er waren minder mooie momenten. Maar vijf jaar bij één team is in de Formule 1 een heel erg lange tijd. Ik kijk uit naar de uitdagingen die voor ons liggen. Ik hoop dat we onze samenwerking met een hoogtepunt kunnen afsluiten, want ik zit hier al heel erg lang."