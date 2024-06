Verstappen redelijk positief over 2026-regels

Autosportfederatie FIA kwam gisteren met groot nieuws. De FIA trok het doek van het nieuwe regelboek voor 2026, en dat zorgde direct voor discussies. Max Verstappen heeft het ook gezien, en hij maakt zich er nog niet al te druk over. Hij staat er neutraal in.

Maandenlang werd er gesproken over de nieuwe regels. In 2026 gaat alles veranderen in de Formule 1. De nieuwe motorregels waren al eventjes bekend en daarmee heeft men de aandacht getrokken van Audi, Ford en Honda. De technische regels werden gisteren aan de wereld getoond. Vanaf 2026 worden de auto's iets lichter, komt er meer focus te liggen op elektrische onderdelen van de krachtbronnen en keert de actieve aerodynamica terug.

Neutraal

Max Verstappen was in de afgelopen maanden nogal kritisch op de nieuwe regels. Nu hij de definitieve regels heeft gezien, blijft hij een stukje rustiger. Tegenover de internationale media in Canada spreekt hij zich uit: "Ik zit er tussenin. Nieuwe reglementen zijn nieuwe reglementen. Het is allemaal een beetje het gevolg van de nieuwe motor. Ze zeggen dat het vijftig procent verbrandingsmotor en vijftig procent batterij is, maar dat is niet zo. Daarom hebben we actieve aerodynamica nodig om drag tegen te gaan op het rechte stuk. Zo maken we een ronde praktische, want anders ging je batterij te snel leeg. Ik denk dat ze dat probleem hebben ontdekt."

Begrip

Verstappen begrijpt wel dat de FIA en de Formule 1 ervoor hebben gekozen om de regels aan te passen. Hij legt het uit: "Andere coureurs hebben dit misschien ook gezegd, maar de teams komen dichter bij elkaar als je dezelfde regels houdt. 2026 zal een grote reset worden, niet alleen qua auto's, maar ook qua krachtbronnen. Je kan de reglementen goed aanpakken en misschien een grote voorsprong met de motor opbouwen. Dat weten we nu niet. De Formule 1 wilde natuurlijk ook nieuwe fabrikanten aantrekken en je hebt een grote verandering nodig om dat voor elkaar te krijgen. Misschien ben ik wel positief verrast en vind ik het allemaal fantastisch als ik in de nieuwe auto stap."