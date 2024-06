"Vasseur weigert te kijken naar Red Bull"

Het team van Ferrari heeft afgelopen maand het gat met Red Bull Racing gedicht. Samen met McLaren is Ferrari dichter bij de Oostenrijkse succesrenstal gekomen. Sommigen spreken van een aanstaande titelstrijd, maar Frédéric Vasseur weigert mee te gaan in dit soort beweringen.

Ferrari was twee weken geleden oppermachtig in de straten van Monaco. Charles Leclerc won zijn thuisrace, en hij begint steeds beter in vorm te raken. Zijn achterstand op Max Verstappen is niet meer zo groot, en fans kijken reikhalzend uit naar een duel tussen de Nederlander en de uitdagers van McLaren en Ferrari. Maar bij die twee teams proberen ze vooral het hoofd koel te houden.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur weigert te denken aan een mogelijke titelstrijd. De Franse teambaas concentreert zich er niet op. In gesprek met de internationale media wordt hij gewezen op een spannende strijd: "Ik heb daar niets over gezegd, ik praat daar niet over. We vechten met McLaren en nu ook met Red Bull. Ik focus me alleen op mezelf. Wat de anderen doen boeit me niet. Het doel is om de auto te verbeteren, en om een goede job te doen met de coureurs. Dan vechten we met de jongens die rondom ons heen staan op de grid. Ik focus me niet volledig op iemand omdat we nog 16 races te gaan hebben."