Lawson hoopt op Red Bull-zitje, maar sluit vertrek niet uit

Het silly season in de Formule 1 draait momenteel op volle toeren. Veel coureurs azen op een zitje, en dat geldt ook voor Liam Lawson. Het Red Bull-talent wil graag een volledig seizoen in de Formule 1 rijden, het liefst bij een Red Bull-team. Hij stelt dat hij ook verder kan kijken.

Lawson geldt als een groot talent, en dat liet hij vorig jaar zien toen hij een aantal races mocht invallen voor Daniel Ricciardo. Dit jaar fungeert hij als reservecoureur voor Red Bull Racing en Visa Cash App RB. In die hoedanigheid is hij vrijwel elk weekend aanwezig op de circuits, maar staat hij alleen maar aan de zijlijn. Aangezien de zitjes bij Red Bull zijn vergeven voor 2025, zal hij zijn pijlen moeten richten op VCARB. Het lijkt er echter op dat men daar ook gaat vasthouden aan de huidige coureurs.

Toekomst

Lawson maakt er geen geheim van dat hij op de grid wil staan in 2025. De Nieuw-Zeelander is daar heel duidelijk over in gesprek met talkSPORT: "Ik heb geen idee waar mijn toekomst ligt. Alles is momenteel aan het veranderen, veel coureurs kijken om zich heen. Momenteel weet ik niet precies waar ik sta, en of ik er überhaupt wel sta. Het is iets waar ik elke dag aan werk."

Overstap

Lawson is al jaren onderdeel van de Red Bull-familie, en het is geen geheim dat Helmut Marko enorm onder de indruk is van hem. Toch sluit Lawson een overstap naar een ander team niet uit: "Ik zou het geweldig vinden om in de Formule 1 te rijden voor Red Bull. Ze zijn momenteel het sterkste team. Ik werk nu al zes jaar met ze. Als ik kon kiezen, dan zou ik graag voor Red Bull gaan. Maar als er daar geen zitje beschikbaar is, dan blijft mijn doel de Formule 1. Dus dat kan overal zijn."