Perez wil het zichzelf makkelijker maken in Canada

Sergio Perez reist met een goed gevoel af naar Montreal voor de Canadese Grand Prix. De Mexicaan verlengde eerder deze week zijn contract bij Red Bull, maar hij weet dat het beter moet. Hij is erop gebrand om goed te presteren op het bekende circuit in Montreal.

Perez speelde deze week een hoofdrol in de Formule 1-wereld. De Mexicaanse coureur verlengde zijn contract bij Red Bull Racing met twee jaar. Het nieuws kwam voor weinig mensen als een verrassing, want Helmut Marko en Christian Horner lieten al doorschemeren dat Perez de favoriet was voor het zitje. In Canada moet Perez wel aan de bak, want in de afgelopen paar races had hij het zwaar.

Trots

Perez realiseert zich dat ook. De Mexicaan wil direct gaan scoren op het circuit van Montreal en in de preview van Red Bull is hij er dan ook duidelijk over: "Ik ben blij dat ik naar Canada ga met de gedachte dat ik bij Red Bull blijf. Het voelt ongelofelijk om zoveel vertrouwen van het team te krijgen en dat ik door mag tot en met 2026. Ik ben ontzettend dankbaar voor al het vertrouwen dat het team in mij heeft. Ik weet dat we een hoop werk te doen hebben in het komende seizoen, en nog belangrijker, op de korte termijn."

Makkelijker

In Canada wil Perez de eerste stappen gaan zetten. De Mexicaan weet dat er iets moet gebeuren, want zijn team heeft drie tegenvallende races achter de rug: "We moeten terug naar de standaard die we wisten neer te zetten voor Imola en ervoor zorgen dat de auto beter voor de dag komt op zowel de zaterdag als de zondag. De race in Monaco was een ramp omdat we ons op een verkeerde plek bevonden door de zwakke kwalificatie. Dat probleem moeten we zien op te lossen voor de race in Montreal. Het team en ik willen vooraan het veld starten in de race, en het doel is om ons leven een stuk makkelijker te maken richting aankomend weekend."