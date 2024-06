Verstappen 'geweldige hulp' voor DTM-rijder Vermeulen

Max Verstappen wordt momenteel gezien als één van de beste coureurs van de wereld. Hij deelt zijn talent graag met andere coureurs, en hij treedt op als een soort mentor voor Thierry Vermeulen. De jonge DTM-coureur omschrijft Verstappen als een 'geweldige hulp'.

Verstappen is betrokken bij de loopbaan van Vermeulen. In de DTM rijdt de coureur in een Ferrari in de kleuren van Verstappen.com en Red Bull. De drievoudig wereldkampioen Formule 1 heeft ook meerdere tests uitgevoerd samen met Vermeulen. Verstappen staat bekend als een echte liefhebber van GT-bolides, en hij bestuurt deze wagens dan ook tijdens zijn testdagen met Vermeulen.

Testdagen

Vermeulen leert enorm veel van de tests met Verstappen. Hij heeft al eerder gedeeld dat dit een positieve impact heeft, en nu gaat hij daar verder op in. In aanloop naar het DTM-weekend op Zandvoort krijgt hij van Motorsport.com de vraag of er nog meer tests met Verstappen aankomen: "Jazeker. Max houdt van GT3's en hij houdt van het helpen bij het project. We maken zeker wat plannen, maar zoals iedereen weet is de Formule 1-kalender druk, dus het is lastig om de tijd te vinden. Maar ik weet zeker dat er meer testdagen aankomen."

Tips

Ook tijdens de races van Vermeulen blijft Verstappen opletten. De DTM-coureur wordt gevraagd of hij tijdens het raceweekend contact heeft met Verstappen: "Hij houdt ervan om GT3-races te volgen. Tijdens het weekend houden we contact. We zijn goede vrienden, en zoals vrienden doen houden we contact. Hij is een geweldige hulp als het om advies gaat, voor de afstelling maar ook advies over het rijden. Dat kan helpen tijdens de weekenden. Het zijn die kleine dingen waar we contact over houden om zijn perspectief te zien of advies te krijgen. Het is geweldig om iemand te hebben op wie je tijdens de weekenden kunt vertrouwen."