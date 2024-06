Hamilton maakt zich geen zorgen over nieuwe Ferrari-werkomgeving

Lewis Hamilton is bezig met zijn laatste maanden in dienst van Mercedes. Hij stapt volgend jaar over naar Ferrari, en daar treft hij een aantal bekende gezichten. Naast een handjevol oude bekenden, is het een volledig nieuwe werkomgeving voor Hamilton. Daar heeft hij geen probleem mee.

Hamilton rijdt sinds 2013 voor het team van Mercedes. De Duitse renstal voelt inmiddels als een vertrouwde omgeving voor Hamilton, maar bij Ferrari stapt hij een volledig nieuwe wereld in. Toch kent hij er al een paar mensen. Teambaas Frédéric Vasseur en Jock Clear zijn oude bekenden, en recent werd bekend dat ook Loïc Serra en Jerome D'Ambrosio van Mercedes naar Ferrari verhuizen.

Hamilton heeft er helemaal geen probleem mee dat hij naar een totaal nieuwe omgeving gaat verhuizen. De zevenvoudig wereldkampioen maakt zich er niet al te druk om in gesprek met de internationale media: "Toen ik in 2013 naar Mercedes verhuisde kende ik ook niemand. Dat was helemaal prima en voor mij persoonlijk maakte dat geen groot verschil. Ik heb jarenlang met Loïc samengewerkt en ik heb een geweldige relatie met hem, en Jock werkt ook nog eens bij dat team. Dat zijn de enige twee die ik best wel goed ken, en natuurlijk ook Fred!"