Pourchaire ontvangt doodsbedreigingen na IndyCar-incident

Sauber-reserve en regerend Formule 2-kampioen Theo Pourchaire rijdt tegenwoordig in de Amerikaanse IndyCar. Afgelopen weekend raakte Pourchaire in Detroit bij één van de vele incidenten. Dit leverde hem echter doodsbedreigingen op, en daar is hij enorm van geschrokken.

Pourchaire rijdt in de IndyCar van het team van Arrow McLaren, en afgelopen weekend joeg hij op een goed resultaat. Hij kwam in de straten van Detroit in aanraking met Agustin Canapino. Dit leverde de Franse Sauber-reserve een vrachtlading haatreacties en meerdere doodsbedreigingen op. McLaren en Canapino's werkgever Juncos Hollinger deelden eerder al een gezamenlijk statement waarin ze zich uitspraken tegen de haat. Pourchaire heeft zelf ook gereageerd, op X deelt hij een emotioneel bericht: "Ik vind het verdrietig dat ik in de afgelopen 24 uur zoveel haat en doodsbedreigingen heb ontvangen voor zo'n klein incident. Ik hoop dat iedereen begrijpt dat we gewoon mensen zijn en dat we fouten maken."

I’m sad I received so much hate and death threats in the last 24 hours for such a small incident in the Detroit GP.



I hope people can understand that we are all humans and we can make mistakes. But it’s not normal to abuse people online..



Please be kind to each other 馃檹馃徎馃馃徎 https://t.co/JWKU2IYEFF