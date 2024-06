'Red Bull gaat contract van Perez verlengen'

Het lijkt er sterk op dat het team van Red Bull Racing een keuze heeft gemaakt over de invulling van het tweede stoeltje voor 2025. Sergio Perez beschikt over een aflopend contract, maar het heeft er alle schijn van dat hij deze deal snel gaat verlengen. Hij werd al gezien als de favoriet voor het zitje.

Het silly season in de Formule 1 draait momenteel op volle toeren. Veel coureurs lopen uit hun contract, en veel zitjes komen vrij. Het zitje van Perez werd gezien als één van de belangrijkste stoeltjes voor 2025. Hij presteert dit jaar best aardig, en bij Red Bull hebben ze er nooit een geheim van gemaakt dat Perez de grootste kanshebber was voor 2025. Een contractverlenging ligt dan ook in de lijn der verwachtingen.

Volgens de Duitse krant Bild is een aankondiging aanstaande. Red Bull en Perez hebben volgens de krant een nieuwe deal gesloten. Volgens het medium is het nog niet officieel, maar zijn voorafgaand de Grand Prix van Monaco wel de laatste afspraken gemaakt. Volgens Bild heeft Red Bull ervoor gekozen om Perez een deal van een jaar, plus de mogelijkheid van nog een jaar te geven. Het gaat dus om een 1+1 deal. Het is nog niet duidelijk wanneer Red Bull dit gaat bevestigen.