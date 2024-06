Waché rouwt niet om Newey-exit: "Focus op ons werk"

Het team van Red Bull Racing gaat afscheid nemen van topontwerper Adrian Newey. De Oostenrijkse renstal is hard bezig om dat vertrek op te vangen, en daar heeft men veel vertrouwen in. Volgens Pierre Waché merkt men bij Red Bull nu nog weinig van het aanstaande vertrek.

Red Bull profiteerde in de afgelopen jaren van de kennis van Newey. De Britse topontwerper stond aan de wieg van alle titelwinnende auto's, en hij wordt gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied. Begin vorige maand werd bekend dat Newey gaat vertrekken. Hij focust zich nu alleen nog op de RB17-Hypercar, en begin 2025 trekt hij de Red Bull-deur officieel achter zich dicht.

Bij Red Bull moeten ze nu gaan werken zonder de kennis en kunde van Newey. Technisch directeur Pierre Waché maakt zich nog niet al te veel zorgen, zo laat hij weten aan de officiële site van de Formule 1: "Ik denk dat het technische team volledig is gefocust op de auto en de performance. Voor dit jaar, volgend jaar en 2026 hebben we drie auto's waaraan we moeten werken. In 2026 komt er ook nog eens een grote verandering aan. Als persoon mochten mensen Newey heel erg graag, maar nu gaat hij weg. Om eerlijk te zijn, we focussen ons nu op ons werk."