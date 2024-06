"Hoopvolle Horner wil scoren in Canada"

Het team van Red Bull Racing heeft een lastige maand achter de rug. In Miami, Imola en Monaco kwam de concurrentie steeds dichter bij, en dat zorgt voor kopzorgen. Aankomend weekend in Canada gaat het seizoen weer verder, en Christian Horner blijft positief.

In Miami werd Max Verstappen verslagen door Lando Norris. Het leek om een incident te gaan, maar op het circuit van Imola ging het niet bepaald goed met Verstappen en Red Bull. In de vrije trainingen ging alles mis, en wonder boven wonder greep Verstappen de pole position. Hij hield Norris nog net achter zich in de race, en het was wel duidelijk dat de concurrentie dichter bij was gekomen. In Monaco ging het helemaal mis, en kwam Verstappen niet verder dan de zesde plaats.

Red Bull-teambaas Christian Horner is redelijk positief over de aanstaande race in Canada. In gesprek met Motorsport.com is hij duidelijk: "Montreal is een circuit waar we in het verleden vaak goed hebben gepresteerd. Ze hebben de baan inderdaad opnieuw geasfalteerd voor de race van dit jaar, dus we moeten zien wat het effect daarvan is. Ferrari en McLaren zullen snel zijn, maar dat is logisch als de reglementen hetzelfde blijven. Monaco was een zwaar weekend, maar we staan nog aan de leiding in de wereldkampioenschappen. We trekken lessen uit Monaco, en die willen we toepassen. Historisch gezien draaide het in Canada altijd om tractie, al moeten we afwachten of dat nog steeds zo is door de nieuwe asfaltlaag."