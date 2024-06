Steiner ziet geen verval bij Red Bull: "Andere teams hebben gat gedicht"

Het team van Red Bull Racing heeft een zware maand achter de rug. De Oostenrijkse renstal werd bijgehaald door de teams van Ferrari en McLaren. Ze hadden het lastig, maar volgens Günther Steiner mag je dit geen verval noemen, en moet er eerder worden gekeken naar de concurrentie.

Red Bull en stercoureur Max Verstappen hadden het lastig in Miami, Imola en Monaco. Op het circuit rondom het Hard Rock Stadium in Miami werd Verstappen verslagen door McLaren-coureur Lando Norris, in Imola kon Verstappen nog net Norris achter zich houden, en in Monaco zakte Red Bull volledig door het ijs. Ze kwamen veel snelheid te kort, en Verstappen kwam slechts als zesde over de streep.

Uitdaging

De dominante periode van Red Bull lijkt nu echt voorbij te zijn. De Oostenrijkse renstal lijkt een stapje terug te hebben gedaan, maar Günther Steiner ziet dat anders. In de podcast 'Vankah Hours' spreekt de voormalig teambaas van Haas zich uit: "Ik zou het geen verval van Red Bull willen noemen. Het is eerder zo dat de rest van het veld het gat heeft gedicht. Red Bull wordt nu uitgedaagd, en daardoor zitten ze meer op het randje, en maken ze meer fouten. Omdat ze uitgedaagd worden, komen er fouten, en zullen er problemen met de auto komen."

Strijd

Volgens Steiner is het niet zo dat Red Bull terug is gezakt. De Italiaanse oud-teambaas verwacht wel dat het heel erg spannend gaat worden in de komende races: "Als je hoopt dat een team langzamer wordt, vooral een team zoals Red Bull, dan gaat dat niet gebeuren. De andere teams doen het gewoon ook goed, en daardoor dichten ze het gat. Aan het begin van het seizoen werd gesproken over Red Bull-dominantie. Die is nu wel voorbij. Ze kunnen nu overal uitgedaagd worden, en ze zullen zelf ook circuits hebben waar ze beter zijn dan de andere teams. Ferrari was beter dan de andere teams in Monaco, en in Imola was McLaren snel, dus ik verwacht dat het constant gaat veranderen."