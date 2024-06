Strijdbare Tsunoda zet Aston Martin onder druk

Yuki Tsunoda is bezig met een aardig seizoen in de Formule 1. De Japanner maakt beduidend minder fouten, en hij heeft al een aardige hoeveelheid WK-punten gepakt. Tsunoda is strijdbaar en hij durft de druk op concurrent Aston Martin aardig op te voeren.

Het team van Visa Cash App RB heeft dankzij Tsunoda een goede seizoenstart achter de rug. De Japanse coureur maakt een stabiele indruk, en hij vloekt niet meer zoveel. Het zorgt ervoor dat hij veel minder vaak de fout ingaat, en dat hij goed weet te presteren. Hij heeft tot nu toe 19 WK-punten gescoord en dat zorgt ervoor dat hij op de tiende plaats staat in het wereldkampioenschap.

Tsunoda durft vooruit te kijken, en hij zie dat hij steeds dichter bij de Aston Martins komt. In gesprek met de internationale media krijgt hij de vraag of VCARB voor Aston Martin staat: "Ik zou zeggen van wel. Als je naar de resultaten in de laatste races kijkt, dan scheiden we de top vijf teams en de onderste vijf teams. We zijn nu een soort individueel geval. We zijn langzaam naar Aston toe aan het gaan. We hebben een goede vorm, we zitten in een goed ritme en we blijven doen wat we aan het doen zijn. En er komen de nodige ontwikkelingen aan in de komende races."