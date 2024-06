Horner verwacht geen kleinere auto's in 2026

De Grand Prix van Monaco was afgelopen weekend geen spektakelstuk. Door de krappe straten en de brede auto's was het vrijwel onmogelijk om in te halen. Er wordt gezocht naar een oplossing, en er wordt gewezen naar de grootte van de auto's. Volgens Christian Horner zal dit ook in 2026 niet veranderen.

De Formule 1-wagens zijn in de afgelopen jaren steeds groter geworden. Op een krap stratencircuit als Monaco zorgde dit voor problemen, want het was vrijwel onmogelijk om in te halen. De race was dan ook niet bepaald spannend, en na afloop barstte er een discussie los. Veel mensen vroegen zich af of Monaco nog wel bij de Formule 1 past, en of de baan niet moet worden aangepast.

Er wordt niet alleen naar de baan gekeken, maar ook naar de auto's. In 2026 gaan er nieuwe regels gelden, maar volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft dat weinig effect. Hij wordt geciteerd door RaceFans: "Deze auto's zijn met dit gewicht en deze grootte zo groot, ze zijn misschien te groot om te racen in deze straten, want je kan amper met twee auto's naast elkaar rijden. Dat gaat hoe dan ook voor problemen zorgen. We kunnen de auto's vanaf 2026 smaller maken, maar dat staat niet op de planning, of we kunnen kijken naar oplossingen om inhaalmogelijkheden te creëren, maar wat hebben we daar voor nodig?"