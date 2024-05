Vasseur wil niet stilzitten: "Dat is het worst-case scenario"

Het team van Ferrari heeft dit jaar een aantal grote stappen gezet. Charles Leclerc boekte afgelopen weekend in Monaco de tweede Ferrari-zege van het jaar. Ferrari lijkt nu samen met McLaren het team van Red Bull Racing te kunnen uitdagen, maar Frédéric Vasseur waakt voor teveel optimisme.

Ferrari en McLaren hebben overduidelijk stappen gezet in de afgelopen maanden. Red Bull is niet langer de alleenheerser in de Formule 1, en dat belooft veel goeds voor de komende races. Bij Ferrari waren ze heel erg trots op de dominantie van afgelopen weekend in Monaco. Leclerc reed haast onbedreigd naar de zege, en dat zorgde voor veel vreugde. Ook teambaas Frédéric Vasseur is blij, maar hij is niet te blij.

Vasseur weigert namelijk te vroeg te juichen. De Fransman wil dat iedereen realistisch blijft en dat iedereen hard doorwerkt. Bij Motorsport.com is hij glashelder: "We gaan graag op deze voet door. Het worst-case scenario is dat we gaan denken dat we er al zijn, dat blijft zo tot het einde van het seizoen. Er komen verschillende circuits met verschillende lay-outs en verschillende karakteristieken. We zitten dichter bij McLaren of Red Bull. Het zal het hele seizoen op en neer gaan. We moeten goede punten scoren wanneer we niet het snelste zijn, en winnen wanneer we kunnen. Er verandert verder niets."