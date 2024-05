Slecht nieuws voor Lawson: "We zijn blij met onze huidige coureurs"

De grid voor 2025 is nog lang niet rond. Veel coureurs lopen uit hun contract en veel coureurs azen op een zitje. De naam van Liam Lawson wordt veelvuldig genoemd. Lawson aast op een plekje bij Visa Cash App RB, maar Peter Bayer heeft slecht nieuws voor hem.

Lawson is de hoogst aangeschreven coureur uit het Red Bull Junior Team. De getalenteerde Nieuw-Zeelander maakte vorig jaar zijn debuut als invaller, en dat deed hij zeker niet slecht. Voor dit jaar kreeg hij geen zitje, en focust hij zich vooral op een reserverol bij de Red Bull-teams. Helmut Marko stelde eerder al dat Lawson in 2025 sowieso op de grid zou staan, maar zijn kansen beginnen af te nemen.

Voor een fulltime zitje wordt er gekeken naar Visa Cash App RB, het zusterteam van Red Bull. VCARB-CEO Peter Bayer laat echter weten dat hij tevreden is met Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda. Bayer wordt geciteerd door RaceFans: "We zijn heel erg blij met onze coureurs. Eerlijk gezegd willen we geen tijd verspillen aan discussies over hoe en wat. We hebben een heel erg sterke line-up, en we hebben een geweldige reservecoureur. We hebben geweldige talenten die eraan komen in de Formule 2 en de Formule 3. Momenteel focussen we ons op de performance en ligt de focus op het bijhalen van Aston Martin."