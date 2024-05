Hamilton pakt opvallend record in Monaco

Lewis Hamilton kende afgelopen weekend geen geweldige race in de straten van Monaco. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam slechts als zevende over de streep, maar hij reed wel de snelste ronde. Dat leverde hem een nieuw en opvallend record op.

Hamilton kent geen goed seizoen in de Formule 1. De achterstand van Mercedes op de topteams is groot, en dat zorgt voor ergernis. Ook in de straten van Monaco wist Hamilton niet te schitteren, en daar baalde hij enorm van. Hij kwam als zevende over de streep, en hij kon nummer zes Max Verstappen amper bijhouden. Hamilton pakte wel het extra puntje voor de snelste ronde, maar dat was slechts een doekje voor het bloeden.

Hamiltons snelste ronde in Monaco was zijn 66ste snelste ronde uit zijn lange loopbaan. Het was zijn 54ste snelste ronde in dienst van het team van Mercedes, en dat is een nieuw record. Hij is nu de coureur met de meeste snelste rondes in dienst van één team. Hij stond tot en met zondag op gelijke hoogte met Michael Schumacher. De Duitser reed 53 snelste rondes in dienst van Ferrari. Hamilton kan zijn record dit jaar nog gaan uitbreiden, maar vanaf volgend jaar is dat niet meer mogelijk. De Brit maakt immers de overstap naar Ferrari.