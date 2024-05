Wolff zegt sorry tegen Hamilton: "Miscommunicatie aan de pitmuur"

Lewis Hamilton kende afgelopen weekend geen ijzersterke Grand Prix van Monaco. Hij kwam als zevende over de streep, en zijn tactiek werkte niet zoals men had gehoopt. Mercedes-teambaas Toto Wolff biedt zijn excuses aan en hij spreekt van een miscommunicatie.

Hamilton hoopte tijdens de race de Red Bull van Max Verstappen te kunnen verschalken. Aangezien inhalen vrijwel onmogelijk is in Monaco, probeerde Mercedes een andere tactiek uit. Hij maakte een extra pitstop, maar een rondje later dook ook Verstappen de pits in. Tot verbazing van Hamilton kwam Verstappen weer voor hem de baan op. Hamilton had dus geen plekje gewonnen met de strategie van Mercedes.

Hamilton vroeg zich over de boordradio af waarom hij niet goed was geïnformeerd over het belang van zijn outlap. Mercedes-teambaas Toto Wolff bood in gesprek met de internationale media zijn excuses aan: "Er was allereerst een miscommunicatie aan de pitmuur. We hadden het fout, want het moest een kritieke outlap zijn om de undercut te laten slagen. Er was een discussie of de outlap überhaupt wel genoeg zou zijn op een nieuwe band, ongeacht de compound. Lewis kreeg hierdoor een verwarrend en fout radiobericht. Op de achtergrond waren we bang voor wat er kon gebeuren als we de band zouden verpesten in die ene ronde. Het was een fout van het team."