Horner ziet iets opvallends: "VCARB had deze problemen niet"

Het team van Red Bull Racing kende een rampzalig raceweekend in de straten van Monaco. De prestaties vielen tegen, en ze kampten met flinke problemen. Teambaas Christian Horner weet niet precies wat er aan de hand was, maar hij zag wel dat zusterteam Visa Cash App RB nergens last van had.

Al tijdens de eerste vrije training werd duidelijk dat Red Bull worstelde met de nodige problemen. Ze bleven ver achter op de concurrentie en Max Verstappen luidde de noodklok. Het was het derde raceweekend op rij waarin niet alles lekker liep, en daar was men niet blij mee. Wat wel duidelijk werd, was dat de Red Bull-bolide het niet goed deed op de kerbstones en de hobbels. Zodra de ophanging soepeler werd afgesteld, werd de performance minder.

Ophanging

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner weet niet wat er aan de hand was. Hij zag wel dat zusterteam Visa Cash App RB nergens last van had. Bij Motorsport.com is Horner duidelijk: "Een groot deel van onze focus gaat nu naar de vraag waarom we deze problemen met de rijhoogte hadden. Waarom heeft de auto moeite met kerbs? VCARB rijdt met een auto met onze ophanging van vorig jaar. Zij hadden die problemen niet. We moeten begrijpen of deze problemen voortkomen uit iets wat wij hebben geïntroduceerd."

Singapore

Max Verstappen liet vlak na de race al weten dat Red Bull geen idee had waar de problemen vandaan kwamen. Ook Horner stelt dat dit het geval is: "We moeten dat eerst gaan begrijpen. Zodra we dat weten, dan kunnen we op zoek gaan naar de oplossing. We zagen dat vorig jaar in Singapore ook al. Ik denk dat we in Monaco daar weer een voorbeeld van zagen. We weten dat we op dit gebied ons moeten verbeteren. We moeten lessen trekken uit dit weekend. Het is duidelijk dat er problemen zijn en daar moeten we aan werken."