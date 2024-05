Alpine woest op Ocon: "Gaan hier conclusies uit trekken"

Esteban Ocon was één van de grootste verliezers van de Grand Prix van Monaco. De Fransman reed vol tegen zijn Alpine-teamgenoot Pierre Gasly aan in de eerste ronde. Teambaas Bruno Famin is woest en hij kondigt maatregelen aan voor de toekomst.

De eerste ronde in Monaco was een enorme chaos. Er was een keiharde crash van Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen en Sergio Perez, en bij het inrijden van de tunnel ging het ook mis. Esteban Ocon nam veel te veel risico en hij tikte zijn teamgenoot Pierre Gasly aan. Ocon vloog door de lucht, en hij kon zijn weg niet vervolgen. Bij Alpine was men woest, en de wedstrijdleiding gaf Ocon een forse gridstraf voor Canada.

Tijdens de race gaf Alpine-teambaas Bruno Famin al aan dat hij heel erg kwaad was. Famin deelde zijn harde woorden met de Franse zender Canal+: "We hebben veel schade aan de auto. Dit soort incidenten zijn triest, het is precies hetgeen wat we niet willen zien. De ophanging linksachter is verbogen en de behuizing van de versnellingsbak is beschadigd. Estebans poging was volledig misplaatst en we zullen er conclusies uit gaan trekken. Dit wil je niet binnen het team, we hebben namelijk wel betere dingen te doen dan deze kinderachtige rivaliteit tussen de coureurs managen."