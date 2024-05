GP Monaco stilgelegd na megacrash Perez

De Grand Prix van Monaco is stilgelegd na een enorme crash in het achterveld, het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg en Sergio Perez raakten elkaar. De schade aan de Red Bull was enorm. Hij werd aangetikt en dat zorgde voor veel schade.

De baan lag vol met carbondeeltjes, en de wedstrijdleiding kon niets anders doen dan de race stilleggen. Het ongeval was enorm, maar alle coureurs lijken in orde te zijn. Van de wagen van Perez was niet veel meer over dan de survival cell. De wagens van Haas waren nog redelijk intact, maar ze konden kun race niet vervolgen. Eén van de Haas-coureurs bleef nog eventjes door praten met de dokter.