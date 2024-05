Perez in zak en as: "Complete ramp"

Sergio Perez kende een teleurstellende kwalificatie in de straten van Monaco. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kwam niet verder dan de achttiende tijd, en dat is ver onder het niveau van het team. Perez baalde en hij stelde dat er meerdere dingen misgingen.

Red Bull heeft het dit weekend zwaar in de straten van Monaco. De Oostenrijkse renstal worstelt met de performance, en dat werd pijnlijk duidelijk in de kwalificatie. Perez wist simpelweg geen snelle ronde te noteren in het eerste gedeelte van de kwalificatie. De Mexicaanse coureur was uiteindelijk alleen sneller dan de Saubers van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou. Aangezien inhalen vrijwel onmogelijk is in Monaco, heeft hij een zware race voor de boeg.

Na afloop van zijn veel te korte kwalificatie zocht Perez naar antwoorden. De Mexicaan was teleurgesteld en hij sprak zich uit bij de internationale media: "Tijdens mijn rondje had ik enorm veel verkeer in bocht zes en zeven. Daarna kwam ik ook nog wat losliggende stickers tegen op de apex van bocht acht, en die moest ik ontwijken. Ik verloor daardoor een aantal tienden, die mij normaal gesproken door hadden laten gaan. Ik zat maar een halve seconde van de snelste tijd af. Dit is een complete ramp, want het weekend is nu eigenlijk voorbij, zeker omdat je hier totaal niet kunt inhalen."