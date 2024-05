'Red Bull verlengt contract hoofdengineer Monaghan'

Het team van Red Bull Racing beleeft een onrustig jaar. Op de baan zijn de prestaties zeker niet slecht, maar daarnaast is het zeer rommelig. Het aanstaande vertrek van Adrian Newey zorgde voor vraagtekens, maar nu lijkt het er wel op dat Paul Monaghan zijn contact heeft verlengd.

Het team van Red Bull Racing beleeft een onrustig jaar in de Formule 1. Het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner zorgde voor geruchten, en eerder deze maand werd duidelijk dat topontwerper Adrian Newey het team gaat verlaten. Er werd een leegloop voorspeld, en geruchten over Jonathan Wheatley zorgden allemaal voor nog meer verhalen.

In Monaco lijkt het achter de schermen allemaal iets rustiger te zijn. Het lijkt er ook sterk op dat het Red Bull is gelukt om een ander belangrijk kopstuk langer binnenboord te houden. Volgens Motorsport.com heeft Paul Monaghan namelijk zijn contract bij Red Bull verlengd. Eerder gingen er al verhalen rond over een contractverlenging van technisch directeur Pierre Waché, en nu lijkt het er ook sterk op dat hoofdengineer Monaghan langer aan het team verbonden zal blijven. Dat is een flinke slag voor Red Bull, want de hoofdengineer speelt een belangrijke rol achter de schermen bij de renstal.