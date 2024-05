Marko sluit VCARB-kans Mick Schumacher uit

Voor aankomend seizoen zijn er nog veel stoeltjes vrij in de Formule 1. Meerdere coureurs azen op deze zitjes, en ook Mick Schumacher wordt in verband gebracht met een comeback. Helmut Marko laat echter weten dat Schumacher niet hoeft te denken aan een plekje bij Visa Cash App RB.

Momenteel rijden Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda voor het team van Visa Cash App RB. Beide coureurs hebben echter nog geen nieuw contract gekregen, al is men wel zeer positief over Tsunoda. Het zusterteam van Red Bull Racing heeft genoeg mogelijkheden, aangezien er veel talenten onder contract staan bij Red Bull. Ze kunnen ook over de schutting kijken, en dan zien ze mogelijk Mick Schumacher staan. De Duitser heeft er nog een geheim van gemaakt te willen terugkeren.

Schumacher rijdt momenteel voor Alpine in het WEC en hij is de reservecoureur van Mercedes. Red Bull-adviseur Helmut Marko laat aan Formel1.de weten dat Schumacher geen optie is voor VCARB: "Het heeft niets met hem persoonlijk te maken. Ik vind hem een zeer welbespraakte, welgemanierd jongeman die zijn kansen heeft gehad." Ook in de toekomst hoeft Schumacher niet aan te kloppen: "Nee, we hebben een hele goede junior in de wachtrij staan, Liam Lawson. We hebben Hadjar in de Formule 2, en we hebben de 16-jarige Lindblad in de Formule 3. We zitten er goed bij."