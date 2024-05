'Sainz voert serieuze gesprekken met Williams'

Het silly season draait momenteel op volle toeren in de Formule 1. Veel coureurs lopen uit hun contract, en er wordt vooral gekeken naar Carlos Sainz. De Spanjaard werd al in verband gebracht met veel topteams, en nu zou hij ook concreet in beeld zijn bij Williams.

Sainz beschikt over een aflopend contract bij het team van Ferrari. Aangezien de Spanjaard na dit seizoen wordt vervangen door Lewis Hamilton, moet hij op zoek gaan naar een nieuwe werkgever. Eerder deze week meldden meerdere media dat Sainz niet langer in beeld is bij Mercedes, maar dat er nog wel meerdere andere opties zijn. Zo wordt hij nadrukkelijk in verband gebracht met Audi, en zou ook Red Bull Racing een mogelijkheid zijn.

Maar nu lijkt het er op dat er nog een kaper op de kust ligt. Volgens Motorsport.com zou het team van Williams serieus in gesprek zijn met Sainz. Het leek erop dat de Spanjaard hard op weg zou zijn naar een deal met Audi, maar volgens Motorsport.com worden er nu serieuze gesprekken gevoerd met Williams. Sainz wil weten welke plannen de iconische Britse renstal heeft voor de toekomst. Het team is ambitieus, en ze rijden ook met Mercedes-motoren. Volgens meerdere geruchten zouden deze krachtbronnen in 2026 sterk kunnen zijn.