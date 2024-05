Perez wil schitteren in Monaco: "Momentum terugkrijgen"

Sergio Perez kende een tegenvallend weekend in Imola. Dit weekend kan hij zich alweer gaan revancheren in de straten van Monaco. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur barst van de ambitie en hij stelt dat hij zijn goede momentum weer terug wil vinden.

Perez is redelijk goed aan het huidige seizoen begonnen. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur wist meerdere podiumplaatsen te scoren, en hij kon zijn teamgenoot Max Verstappen aardig bijhouden. Afgelopen weekend ging het echter niet goed met Perez. In de kwalificatie op het circuit van Imola viel hij al af in het tweede kwalificatiegedeelte, en hij reed daarna ook geen ijzersterke Grand Prix.

In Monaco aast Perez op ereherstel. Vorig jaar kende hij daar een rampzalig weekend met een crash in de kwalificatie. Nu wil hij goed gaan scoren en in zijn vooruitblik op het weekend legt hij zijn verwachtingen uit: "Helemaal niets viel samen in Imola en we hebben hard gewerkt om te begrijpen waarom het misging. Ik wil het momentum terugkrijgen en we weten dat we dit weekend goed kunnen presteren als we het juiste doen. In Monaco komt de druk om te presteren op zaterdag, want inhalen op zondag is schier onmogelijk. Ik weet dat ik het beter moet doen na een lastig weekend in Imola."