Wolff kijkt uit naar Monaco: "Stapje voorwaarts was bemoedigend"

Het team van Mercedes hoopt aankomend weekend te kunnen presteren in Monaco. Na een matig weekend in Imola, hoopt men het iets beter te doen in de Monegaskische straten. Teambaas Toto Wolff is trots op de stappen die zijn team heeft gezet, en hij weet niet helemaal wat hij kan verwachten in Monaco.

Mercedes was afgelopen weekend één van de teams dat een groot updatepakket mee had genomen naar Imola. De nieuwe onderdelen leken het in eerste instantie goed te doen, maar in de race kwamen Lewis Hamilton en George Russell er simpelweg niet aan te pas. Na afloop was de teleurstelling en de frustratie dan ook duidelijk zichtbaar bij de coureurs en de kopstukken van Mercedes.

Stapje voorwaarts

Mercedes-teambaas Toto Wolff is benieuwd hoe zijn team het gaat doen in de straten van Monaco. In de preview van Mercedes kijkt Wolff echter eerst terug op het weekend in Imola: "Het kleine stapje voorwaarts die we in Imola hebben gezet was bemoedigend. Het team heeft geweldig hard gewerkt om ons updatepakket naar het circuit te brengen, en dat was zeker een stap qua performance. We weten heel goed welke kant we op willen gaan en we hebben ontwikkelingen in de pijplijn. We hebben meer solide platform om verder mee te gaan, en we hebben er vertrouwen in dat we de groep voor ons kunnen bereiken."

Moeilijk

Of Mercedes al in Monaco de aansluiting gaat vinden bij Red Bull Racing, Ferrari en McLaren, weet Wolff zelf ook nog niet. De Oostenrijker wil niet te vroeg juichen en hij wil dat het team er alles aan gaat doen om het meeste uit het weekend te halen: "Het is altijd moeilijk om de performance voor Monaco te voorspellen. Maar we gaan ons best doen om een foutloos weekend af te werken en het maximale eruit te halen. Monaco is altijd een uniek circuit en het is een fantastische uitdaging voor de teams en de coureurs."