'Formule 1 zet in op meer races in Azië'

Het is geen geheim dat de Formule 1 zeer populair is. Er is veel interesse in het organiseren van een Grand Prix, en daar wil men van profiteren. De sport is in de afgelopen jaren flink gegroeid in Amerika, en het lijkt erop dat de hoge heren van de Formule 1 nu inzetten op meer races in Azië.

Het is geen geheim dat veel circuits, steden en landen interesse hebben in het organiseren van een Grand Prix. In de afgelopen jaren heeft de Formule 1 ingezet op de Amerikaanse markt. De koningsklasse van de autosport is daar flink gegroeid, en er staan nu drie Amerikaanse races op het programma in Austin, Miami en Las Vegas. Er gingen geruchten rond over een race in Chicago, maar die lijken niet te kloppen.

Volgens Motorsport.com is de Formule 1 tevreden met de huidige hoeveelheid races op de Amerikaanse continenten. Naast de drie races in de Verenigde Staten wordt er immers ook geracet in Canada, Mexico en Brazilië. Volgens het medium wil de Formule 1 nu gaan inzetten op de Aziatische markt. Volgens Motorsport.com willen de hoge heren van de sport meer aandacht gaan geven aan deze markt, en dit kan gevolgen hebben voor Europese races. Het is niet duidelijk op welke landen ze inzetten, recent sprak Formule 1-CEO Stefano Domenicali wel met Thaise politici en is er interesse vanuit de Zuid-Koreaanse stad Incheon.