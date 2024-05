Red Bull laat fans livery kiezen voor Silverstone

Het team van Red Bull Racing geeft de fans dit jaar weer de kans op een paar keer de livery te ontwerpen. De Oostenrijkse renstal gaat dit jaar iets verder dan vorig jaar. De fans krijgen nu de kans om een kleurstelling te kiezen voor het raceweekend in Silverstone.

Vorig jaar konden de fans de kleurstellingen voor de races in de Verenigde Staten ontwerpen en kiezen. Dit jaar mogen de fans voor geselecteerde races de kleurstelling bepalen. Vorig jaar ging het om kleine details, maar uit de keuzes voor Silverstone blijkt dat Red Bull dit jaar veel verder gaat. De kleurstelling kan overhoop worden gegooid, men kan kiezen voor een rode kleur, maar ook voor een livery die heel erg lijkt op de oude livery van Red Bull.

The choice is yours 馃 Choose our CUSTMS livery for the #BritishGP 馃嚞馃嚙



