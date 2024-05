Verstappen heeft geen rivaal nodig om het uitdagend te maken

Max Verstappen gaat dit weekend in Imola op jacht naar de zege. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wist twee weken geleden niet te winnen in Miami, dus hij aast op een nieuwe overwinning. Verstappen zelf stelt dat hij geen rivaal nodig heeft om het uitdagend te maken.

Verstappen was in de afgelopen jaren oppermachtig in de Formule 1. Hij kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden, en momenteel staat hij er goed voor. Hij wist vier van de eerste zes races te winnen, maar in Miami werd hij op de baan verslagen door Lando Norris. Men vraagt zich af of Verstappen het nu zwaarder gaat krijgen, omdat de concurrentie op de deur klopt.

Buitenkant

In Imola wordt Verstappen dan ook gevraagd naar de uitdagingen. De regerend wereldkampioen krijgt in gesprek met de internationale media de vraag of hij meer wordt uitgedaagd: "Zo ziet het er vanaf de buitenkant uit, alsof er geen uitdaging is. Ik doe er elk weekend alles aan om er het beste uit te halen. Voor mij is het nooit saai en ik heb ook geen andere coureur of ander team nodig om het uitdagend te maken. Ik daag mezelf constant uit om het beste er alles uit te halen. Het is niet zo alsof ik iets mis, of dat ik wacht op meer waardering voor wat we doen."

Dichterbij

Het lijkt er op dat Verstappen dit jaar harder moet werken om een race te winnen. Daar is de Red Bull-coureur niet helemaal van overtuigd: "De vraag is of wij alles goed deden en de concurrentie fouten maakte, of juist andersom. Het is gewoon lastig te zeggen. Natuurlijk moet je proberen om altijd op de toppen van je kunnen te presteren. Dat gebeurt alleen niet. Het gaat niet ieder weekend perfect. Dat is onmogelijk, maar je streeft ernaar om zo dicht mogelijk bij perfectie te komen. Soms draait dat uit op iets goeds, in Miami ging dat wat minder. Maar als andere teams zich verbeteren en hun auto lijkt meer op die van ons, dan komen ze automatisch dichterbij."