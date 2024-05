Perez aast op podiumplek: "Belangrijk om juiste beslissingen te nemen"

Het team van Red Bull Racing reist met een goed gevoel af naar Imola voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Sergio Perez kende een aardige start van het seizoen, maar in Miami ging het wat minder. De Mexicaan stelt dat Red Bull zich zo goed mogelijk heeft voorbereid op het raceweekend in Imola.

Red Bull is sterk aan het huidige seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal won met Max Verstappen vier van de eerste zes races. Sergio Perez kon zijn Nederlandse teamgenoot nog niet heel erg goed bijhouden, maar hij stond wel meerdere keren op het podium. In Miami was dat nog niet het geval, hij maakte daar zelfs bijna een fout die veel slechter had kunnen aflopen. Bij de start knalde hij bijna Verstappen uit de race, maar dat liep met een sisser af.

In Imola wil Perez nu beter gaan presteren. De Mexicaan heeft zich met Red Bull zo goed mogelijk voorbereid op het raceweekend. In de voorbeschouwing van Red Bull spreekt Perez zich uit over het weekend in Emilia-Romagna: "In de fabriek hebben we gekeken naar hoe we de afstelling kunnen maximaliseren en hoe we beter kunnen presteren dan in Miami. Het draait erom dat we gedurende het weekend als team de juiste beslissingen nemen. We werken er samen aan om in Italië weer op het podium te staan."